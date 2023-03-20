السيسي يوجّه بتحفيز مشروعات المرأة وتعزيز مساهمتها في توطين الصناعة الحديثة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومةَ، بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة المراة المصرية في توطين الصناعة الحديثة في مصر، وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز».