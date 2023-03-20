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السيسي يوجّه بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات قبل حلول رمضان

كتب:

هانى حسن
02:04 م | الإثنين 20 مارس 2023
السيسي

السيسي

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم، قبل حلول رمضان، وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز».

وقال الرئيس السيسي: «تحدّثت مع وزير الداخلية، وقال لي خرجوا النهاردة معززين مكرمين، 85 غارمة وحتى الغارمين».

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بقلم هانى حسن