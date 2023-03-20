تنظيم قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز شباب أولاد حمزة بسوهاج

نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج «الإدارة العامة للشباب» فعاليات القوافل الطبية المتخصصة بمراكز الشباب التابعة لقرى مبادرة حياة كريمة طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، ومبادرة اعرف رقمك بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم.

إقبال كبير من الأهالي

بدأت فعاليات القافلة اليوم بمركز شباب أولاد حمزة التابع لإدارة شباب المنشأة، جنوب محافظة سوهاج وشهدت إقبالا من أهالي القرية حيث تنفذ القافلة على مدار يوم واحد لفحص الحالات وتشخيصهم ووصف العلاج المناسب لكل حالة في تخصصات (الباطنة والعظام والأمراض الجلدية والنساء والتوليد وأمراض الأطفال وقياس ضغط الدم والسكر) حيث وصل عدد الحالات على مدار اليوم حوالي 250 حالة، وتم صرف العلاج اللازم للحالات بالتعاون مع الوحدة الصحية بالمركز والقرية.

ضرورة الدعاية والإعلان الجيد

وتواصل الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة الدعاية والإعلان الجيد عن تنفيذ القوافل حتى يمكن للأهالي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة.