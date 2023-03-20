محافظ الشرقية يهنئ الأمهات والآباء المثاليين بديوان المحافظة

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها.

الأمهات والآباء المثاليين بديوان المحافظة

وجاءت أسماء المكرمات كالتالي:

هدى السيد محمد أحمد الأم المثالية من مدينة القرين.

فريدة عبد الحكيم السيد أم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز فاقوس.

سحر السيد حسن أم مثالية لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز فاقوس.

سناء أحمد عبد الحليم أم معيلة من قرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم.

جمالات محمد زيدان الأم البديلة من مركز أبو حماد.

تكريم الآباء المثاليين

كما هنأ محافظ الشرقية، أحمد محمد مصطفى، الأب المثالي من موظفي الديوان العام، وفكري عبد الحميد عبد الفتاح، الأب المثالي من موظفي الديوان العام، وذلك تقديرا وعرفانا ًبدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها.

يأتي هذا لفوزهم في مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالي التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مؤكداً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة.

ووجه محافظ الشرقية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.