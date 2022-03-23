السيسي يكرم نماذج مشرفة لسيدات مصر.. أمهات مثاليات من مختلف المحافظات

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المُقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومنح الرئيس، وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثالية، كل من السيدة وحيدة الديداموني الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية، وسميرة أحمد حسان هاشم، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، محافظة سوهاج.

الأم المثالية «الثانية» تتحدث إلى الرئيس

وفي لفتة إنسانية منه، توجه رئيس الجمهورية، إلى الأم الثانية، قبل أن تصل إليه على المسرح، إذ تعاني من صعوبة في الحركة وتسير مستندة إلى عصا بيدها، وتحدثت الأم المثالية الثانية مع الرئيس باستفاضة، وسط تصفيق الحضور، وبعدما سلمها درع التكريم ترجل برفقتها حتى غادرت مسرح التكريم.

تكريم الأم المثالية من ذوات الهمم

وكرم الرئيس، السيدة إقبال فايز لبيب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، من محافظة قنا، والسيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان، الأم المثالية من ذوات الهمم على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية.