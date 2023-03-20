وكيل «صحة الشرقية» يتفقد خدمات وحدة طب الأسرة بصفط الحنة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بصفط الحنة، التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بها، وذلك بعد المرور على وحدة طب الأسرة بغزالة الخيس التابعة للزقازيق.

وحدة طب الأسرة بصفط الحنة

وتفقد وكيل وزارة الصحة عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بوحدة صفط والتي تخدم أكثر من 10 آلاف مواطن، وفقاً للتعداد السكاني للقرية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة.

توافر الرصيد الكافي من الطعوم والأدوية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خدمات الطوارئ، والرعاية الأولية، والتطعيمات الروتينية، للتأكد من توافر الرصيد الكافي من الطعوم والأدوية والمستلزمات الطبية، ومناظرة سلامة الأجهزة الطبية، مطلعا على مؤشرات أداء العمل بالوحدة من خلال السجلات الطبية، كما تلاحظ وجود رشح مياه في أحد حوائط مبني الوحدة، وكلف مدير الإدارة الصحية بأبوحماد بعمل الصيانة اللازمة لها، والعرض بما تم.