وزير الصحة: إنشاء معهد قلب جديد بمعايير عالمية يلبي احتياحات المرضى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد إنشاء معهد قلب جديد، بمقاييس عالمية يُلبي احتياجات وطموحات المواطنين، وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال جولته التفقدية، صباح اليوم، لمعهد القلب القومي، التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

وأشاد الوزير بنسب الإشغال ومعدلات تردد المرضى على معهد القلب القومي، والتي بلغت 1500 حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى استقبال 300 حالة طارئة يوميًا، وإجراء ما يزيد عن 35 عملية جراحية في اليوم الواحد، تشمل «القلب، القلب المفتوح، القسطرة»، مؤكدًا أهمية المعهد، باعتباره واحدًا من أكبر وأفضل الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى أمراض القلب للكبار والأطفال.

انتظام سير العمل

بدأ الوزير جولته التفقدية، بالوقوف بين صفوف المرضى أمام شباك حجز التذاكر، واستمع إلى آراء ومقترحات المواطنين، ثم توجه للمرور على موظفي المعهد العاملين بمكاتب الحجز، مشيدًا بجودة وانتظام سير العمل، ووجه على الفور بضرورة زيادة عدد مكاتب حجز تذاكر المرضى، لتيسير حصولهم على تذاكر العيادات الخارجية، ووجه أيضًا بزيادة عدد العيادات الخارجية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير تفقد أقسام «الرعاية المركزة، القسطرة القلبية، المسح الذري، الطوارئ، وحدة جلطات القلب الحادة، رعاية الأطفال»، بالإضافة إلى رعاية الطوارئ، التي تعمل على مدار 24 ساعة، مقسمة على 3 فترات، بحيث تكون كل فترة 8 ساعات يوميًا.

وأضاف أن وزير الصحة أشاد بانتظام سير العمل وتواجد كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية على مدار 24 ساعة، وحرصهم على التواصل السريع والعاجل مع كافة المرضى المترددين، موجهًا بتكريم أحد أطباء قسم رعاية قلب الأطفال بالمعهد، نظرًا لجهوده المبذولة في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.

مد العمل بالعيادات الخارجية

وتابع أن الوزير، حرص على تفقد أماكن انتظار المرضى، والتحدث إليهم للتأكد من مدى حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة، بما يعكس رضائهم عن المنظومة الطبية، موجهًا بتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمعهد.

وأكد أن وزير الصحة والسكان، خلال جولته اليوم، حرص على المشاركة في إحدى جلسات المناظرة التشخيصية، التي ينظمها المعهد كل يوم اثنين، لمناظرة حالات المرضى، وإبداء الأراء المختلفة والتشارك في الوصول للتشخيص المناسب لها، مثمنًا جهود الأطقم الطبية المشاركة بهذه الجلسات، مشيرا إلى أنها تدعو إلى الفخر وتساهم في خلق روح من المشاركة الطبية، والتبادل المعرفي وصقل مهارات الفريق الطبي للمعهد.

وخلال الجولة، حرص الوزير، على بحث مُجريات العمل مع مدير ونواب المعهد، ووضع خطة تطوير عاجلة للمنشأة بالكامل، وفقا لرؤية متطورة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، موجهًا بإعداد تقرير إحصائي وتفصيلي يشمل الهيكل الوظيفي، وحجم الترددات، والعمليات الجراحية، وعدد الأجهزة والمستلزمات الطبية، لمتابعة معدلات انجاز التطوير، بالإضافة إلى أهمية حصول كل مريض على الوقت الكافي لإجراء الفحص الطبي.