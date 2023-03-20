شاب يعثر على 15 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها في الغربية.. «رفض المكافأة»

عثر شاب في العقد الثالث من العمر على مبلغ مالي داخل شنطة فقدتها صاحبتها علي طريق بالقرب من موقف قرية سحيم التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أثناء توجهها لدفع المبلغ لإحدى المستشفيات لعلاج ابنتها.

شراء فطيرة

وقال الشاب محمد عادل رشاد، لـ«الوطن»، إنه مقيم بقرية سحيم التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وأثناء توجه إلى محافظة كفرالشيخ، توجه إلى أحد المخابز من أجل شراء «فطيرة»، وتفاجأ بسقوط حقيبة من سيدة بعدما استقلت سيارة ميكروباص، ولم يتمكن من ملاحقتها لرد الحقيبة.

15 ألف جنيه

وأضاف أنه فضل التواجد في نفس المكان الذي عثر به على الحقيبة، أملا في عودتها مرة أخرى، وقام بفحص المتعلقات الموجودة بداخلها من أجل الحصول على معلومات، وعثر على مبلغ 15 ألف جنيه عبارة عن 10 آلاف جنيه من فئة 200 جنيه و5 آلاف جنيه فئة 100 جنيه.

عملية جراحية

وأشار أن السيدة عادت مرة أخرى وهي تبكي إلى نفس المكان والدموع تنهمر من عينيها، فبادرها بالسؤال إذا كانت تبحث عن أي مفقودات، فأجابته أنها فقدت حقيبة بداخلها مبلغ مالي خاص بعملية جراحية ستجريها ابنتها، وهي كانت في طريقها إلى دفع ذلك المبلغ للمستشفى.

وطالب الشاب، السيدة بعلامات حول المبلغ المفقود، وبعد التأكد قام بتسليمها الشنطة، وبداخلها المبلغ كاملا، مشيرا أن السيدة عرضت عليه مكافآة مالية نظير أمانته إلا أنه رفض الحصول عليها.