شاب يعثر على حقيبة بها 7 آلاف جنيه ويردها لسيدة في كفر الشيخ

ضرب الشاب حسين السعيد، صاحب الـ35 عامًا، تاجر عقارات يقيم بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مثالاً مشرفا في الأمانة، بعدما أعاد مبلغًا ماليًا قدره 7 آلاف و800 جنيه لسيدة فُقد منها المبلغ في أحد الأسواق بدسوق.

إعادة المبلغ لصاحبته

«السعيد» لم يتردد لحظة في إعادة المبلغ لصاحبته، ولم يُفكر للحظة واحدة في الاحتفاظ به لنفسه رغم ضعف قيمة المبلغ، وتعامل سريعًا مع الموقف، وسارع على الفور للبحث عن صاحب المبلغ المفقود، وقام برفع منشورات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى عثر على صاحبة المبلغ، وأعاده إليها.

تفاصيل العثور على المبلغ المالي

وقال «السعيد»، في حديثه لـ«الوطن»: «أنا كنت موجود في شارع السوق في دسوق بشتري طلبات للبيت وروحت البيت لقيت كيس في وسط الأكياس فيه مبلغ مالي عبارة عن 7800 جنيه، وبطاقة شخصية، وفيزا، وختم، وعلى طول صورت المبلغ المالي وكتبت منشور ونزلته على فيسبوك، وناس كلمتني كان ضايع منهم مبلغ من المال بس ما طلعش ده المبلغ بتاعهم».

أضاف: «واحد تاني كلمني قالي إنه ضايع مبلغ من والدته وكان موجود في كيس أسود ومعه بطاقة شخصية وفيزا وختم، نفس مواصفات الحاجة إللي لقيتها، وبالفعل طلعوا هما أصحاب المبلغ، وقعدوا يشكروا فيا ويدعولي، وطلبوا مني أشرب فنجان قهوة معاهم وكانوا سُعداء جدا من الموقف، وأنا كمان كنت فرحان جدا إني رديت الأمانة لأصحابها لأنها حاجة تقيلة أوي».

وتابع: «ربنا بيعوض خير، وأنا شغال في العقارات ولسه إمبارح شخص جاي يشتري مني شقة وبدل ما يشتري شقة واحدة اشترى شقتين مع بعض، وده عوض من ربنا سبحانه، والحمد لله على نعم الله، وربنا يغنينا بالحلال».