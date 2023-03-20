وزير النقل يبحث مع السفير الهولندي تصدير الخضراوات المصرية إلى هولندا

بحث وزير النقل مع السفير هان ماوريتس سخابلفد، سفير دولة هولندا بالقاهرة التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة النقل البحري والنهري، إذ أكد التطلع إلى التعاون مع الجانب الهولندي في كل مجالات النقل وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار التقدم الكبير للجانب الهولندي في شتى قطاعات النقل.

وأعرب السفير الهولندي عن سعادته لزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول وزارة يقوم بزيارتها بعد إنتقال الوزارات للعمل من داخل مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بما تشهده مصر من تقدم كبير في مجال النقل.

تصدير الخضروات المصرية إلى هولندا

تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل البحري من خلال التعاون في مجال تعبئة وتغليف وتصدير الخضروات المصرية إلى هولندا من خلال حاويات مبردة يتم نقلها بتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية «دمياط – الإسكندرية» وميناء روتردام بهولندا.

أكد وزير النقل على أن الوزارة سوف توفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري بمصر وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات.وأشار إلى التعاون المصري السعودي في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه إلى السعودية وكذلك المباحثات الجارية مع الجانب الإيطالي لتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين المواني المصرية وميناء تريستا بإيطاليا ، لافتاً إلى التعاون الكبير بين المواي المصرية وكبريات الخطوط الملاحية العالمية.

تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من النقل النهري

كما تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل النهري وخاصة مع التقدم الكبير لهولندا في هذا المجال، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع وذلك من خلال تعديل التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري في مصر لتوحيد كل ما يتعلق بهذه المنظومة في هيئة واحدة هي هيئة النقل النهري وكذلك تأهيل مجري نهر النيل وروافده للملاحة النهرية من خلال تكريك وتعميق المسارات وإقامة مراسي وموانئ نهرية.

كما وجه الدعوة للشركات الهولندية للإستثمار في هذا القطاع الهام «إنشاء مراسي وموانئ نهرية – توفير مراكب لنقل الركاب والبضائع» وخاصة مع الإهتمام الكبير لوزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في كافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع النقل النهري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،مشيراً إلي التعاون مع شركة ثري إيه إنترناشونال لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل علي الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا

وفي ختام الاجتماع وجه السفير الهولندي بالقاهرة الدعوة لوزير النقل للمشاركة في اليوم البرتقالي للدراجات والذي ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة يونيو القادم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في مصر لتشجيع المواطنين في مصر ودول العالم علي ركوب وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وغير ملوثة للبيئة.