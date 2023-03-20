رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مرزوق الغانم يترأس اجتماع مجلس الأمة الكويتي بعد حكم الدستورية

كتب:

أ ش أ
05:38 م | الإثنين 20 مارس 2023
مرزوق الغانم

مرزوق الغانم

عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد اضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في جلستها، أمس، ببطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يستقبل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي يعيد انتخاب مرزوق الغانم رئيسا

مرزوق الغانم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

مرزوق الغانم يصل إلى القاهرة على رأس وفد برلماني
بقلم أ ش أ