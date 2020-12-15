مجلس الأمة الكويتي يعيد انتخاب مرزوق الغانم رئيسا

أعاد مجلس الأمة في الكويت، انتخاب مرزوق الغانم، رئيساً له، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وافتتح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الدورة التشريعية لمجلس الأمة، صباح اليوم، قائلا: "يجب وضع برنامج إصلاحي شامل".

وأضاف أمير الكويت: "أثق بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة"، موضحا: "لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات".

وأصدر أمير الكويت، أمس، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح.