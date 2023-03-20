«أوقاف مطروح»: تكثيف استعدادات رمضان واهتمام بـ«الدعوة الإلكترونية»

عقد فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح اجتماعا مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية بحضور فضيلة الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة استعداد لشهر رمضان الكريم.

إحياء ليالي شهر رمضان

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لمديرية الإدارات، اليوم، بالعمل في المساجد بروح الفريق لإحياء ليالي شهر رمضان وتزيين المساجد بالعبادة والطاعة، ومتابعة صلاة التراويح والأنشطة الدعوية من المنبر الثابت الملتقى الفكري ودرس النشء ودروس السيدات.

الدعوة الإلكترونية

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في بيان للاهتمام بالدعوة الإلكترونية ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة وعدم ترك هذا المنبر للمنحرفين والمتشددين، ونبه على أن صفحة الإمام هي صورة لدعوته وأخلاقه، ثم تطرق فضيلته إلى أهمية الحفاظ على بيوت الله ومتابعتها متابعة تامة خلال الشهر الكريم.

مكافأة المجتهدين

ونبه على متابعة صلاة التراويح وأنه سيكافئ المجتهد والمجد وزاريا ولا مجال لمتقاعس أو متكاسل، ونبه لعدم تأخير أية مستحقات مالية للموظفين.

نظافة المساجد

كما عقد فضيلته اجتماعا بعمال المساجد بمنطقتي القصر ووادي الرمل بإدارة أوقاف غرب مطروح متناولا دورهم الهام في الاعتناء ببيوت الله ومبينا لهم أنه من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن جعل مصدر أرزاقهم في خدمة بيوته، وأنه لا بد من التكاتف والتعاون في هذه الآونة وأن يدعم بعضنا البعض إحياء لروح التكافل التي يرشدنا إليها ويحيها في نفوسنا الشهر الكريم، ووجه بنظافة المساجد وتعقيمها وإزالة المخلفات من أسطحها والحرص على تهيئة المناخ المناسب لإقامة الشعائر في شهر رمضان المبارك.