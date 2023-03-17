وزارة الأوقاف تفتتح 78 مسجدا اليوم استعدادا لشهر رمضان
كتب:
كريم عثمان
11:23 ص | الجمعة 17 مارس 2023
وزارة الأوقاف تفتتح 78 مسجدا اليوم
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 78 مسجدًا، بينها 68 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 890 مسجدًا، منها 722 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و168 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
افتتاح مساجد قبل رمضان
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. الهدى – دهب
مديرية أوقاف الشرقية
2. الفتح- الزرزمون - هيها
3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر
4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد
5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف بورسعيد
6. النصر – القابوطي
خريطة افتتاح مساجد
مديرية أوقاف بني سويف
7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا
8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا
9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى
10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن
11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر
12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر
13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر
14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر
15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن
16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف
17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف
18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر
19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف
20. التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا
مديرية أوقاف سوهاج
21. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة
22. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج
23. النور – نجع البارود - المراغة
24. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم
25. التقوى – الغريزات – المراغة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
26. رياض الصالحين - مدينة موط – الداخلة
مديرية أوقاف البحيرة
27. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير
28. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو
29. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير
30. الكبير – سلامون – كوم حمادة
31. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار
32. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات
33. السخاوي – ع السخاوي - دمنهور
34. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الدقهلية
35. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر
36. الحسين – أتميدة – ميت غمر
37. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر
38. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين
مديرية أوقاف أسيوط
39. العوامر – مسارة - ديروط
40. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط
41. التوبة – المدور - منفلوط
42. النور - العتمانية – مركز البداري
43. التوبة – باويط - ديروط
مديرية أوقاف أسوان
44. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو
45. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان
مساجد الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر
4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية
5. الكبير – النعامنة – منيا القمح
مديرية أوقاف سوهاج
6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته
7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الفيوم
8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الشطيلي – سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط