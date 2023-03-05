«أوقاف مطروح» تفتتح الأسبوع الثقافي من مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام

افتتح الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الأسبوع الثقافي على مستوى مساجد محافظة مطروح بمسجد القرية الحمراء بمركز ومدينة الحمام، بالحديث عن ذكر الله وأثره في تحقيق السكينة والطمأنينة حيث بين أن الذكر هو منبع كل طمأنينة مستشهدا بقوله تعالي :"الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ".

ذكر الله من خير الأعمال

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال الندوة التثقيفية بمسجد الحمراء هو خير الأعمال على الإطلاق وأنه قال صلى الله عليه وسلم "أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ اللهِ".

الاستغفار من أسباب تفريج الهموم

ولفت وكيل أوقاف محافظة مطروح أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار من أسباب تفريج الهموم وهو ما يؤكده الحديث الشريف :"مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، وقال لمن قال له أجعل لك صلاتي كلها: (إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ)، وعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- خالد بن الوليد هذا الدعاء حين اشتكى أرق النوم: (اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جاراً من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك) فالذكر حصن من إغواء الشيطان وتزكية للنفس ونور للقلب.

تحصين العبادة بالصلاة والصيام والحج

وأكد الشيخ أحمد عبد الباري من علماء الأوقاف على أهمية تحصين العبادة بالذكر كالصلاة والحج والصيام والزكاة، وحضر اللقاء الديني الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام، والشيخ محمد حمزة مفتش المنطقة، ويمتد الأسبوع الثقافي الديني إلى يوم الأربعاء المقبل وسط حفاوة كبيرة من جمهور المسجد من الحاضرين.