فريق مسرح الكنيسة بأسيوط ينعى طبيبا وخطيبته: قلبت المشهد حقيقي ليه؟

نعى فريق فيلادلفيا المسرحي للكنيسة في أسيوط، قائده الدكتور كيرلس القمص جورجيوس شاكر، وخطيبته جينيفر هاني صبري صابر، أخصائي الأسنان بالوحدة الصحية بقرية مير، بكلمات مؤثرة وموجعة، إثر وفاتهما معا، في حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بمنطقة قرية بني زيد الأكراد التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، على طريق أسيوط - ديروط الزراعي.

رحيل مفاجئ

وسيطر الحزن على فريق فيلادلفيا المسرحي، من الرحيل المفاجئ لقائده الدكتور كيرلس القمص جورجيوس، وناداه ألا تكون وفاته هو دور مسرحي من أحد أدواره التي يؤديها، أو يكون الصندوق الأبيض التي تم وضع جثمانه به ديكور وتعود بعدها بابتسامتك المعهودة، وتساءل الفريق قلبت المشهد حقيقي ليه؟

ميكونش ده مشهد من تمثيلك

وكتب فريق فيلادلفيا المسرحي، نعي قائده على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: «يا قائد، ميكونش ده مشهد من تمثيلك، ميكونش ده مسرح وعاوز كل الناس تجيلك، انت عارف مشهد الفراق صعب، المشهد الي كان يبقي موثر بترتيبك، بقي موثر بيك»ونادي الفريق علي قائده «اوعي تكون زعلت، كلنا كنا بندلع عليك، زعلناك واختلفنا معاك، مكناش نعرف أنك هتمشي وتأخذ البنت اللي حاباك، يا دكتور ما أنت على طول موجود، بيحصل مهما بيحصل وبترجع تعود، اكيد الصندوق الابيض مش بتاعك ده ديكور، يا مخرج يا قائد يا دكتور».

سبت ذكرى حبيبتك

وأضاف الفريق: «مكناش نعرف اننا بنحبك كده، خشبة المسرح متأكدة أنك ستعود، وسترسم عليها قانون المسرح والحدود، واعمل لنا عنبر 26 مسرح مجانين، واشرح واتكلم عن الخوف وقول لكل واحد شماعة ظروف، وقول اللي بيروحو بنفضل فكرينهم.

وأكد الفريق لـ كيرلس: «سبت ذكرى حبيبتك قاعده في الكرسي الأول محجوز، وانت صوتك هيسمع وراء لحد السيدة العجوز، عرفت كل الناس وكل البلد شافت ابداعك، قلبت المشهد حقيقي ليه؟ أكبر الأوجاع اوجعاك، اعذرنا لو كنا مش فاهمينك مش عارفينك، لكن صدقني قلبنا قال إن احنا كنا جوانا حبينك».

واختتم: «المسرح فوق هيستنا منك استعداد وهنسمع منك كلمه قولوا لي يا كيرلس مش دكتور وأميرة هتظبط الحسابات مارتينا هتعدي افتقاد على البنات جوليان سايب ذكرى في مسرحك وكل الجمهور بيسقف لك على مشهد الصعود، أديك ضحكت علينا واحنا خدنا البكاء وانت روحت للمسيح خدت الوعود».

تفاصيل الحادث

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغا بسقوط سيارة في الترعة الإبراهيمية عند قرية بني زيد دائرة المركز، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث والإنقاذ النهري، وتبين سقوط سيارة ملاكي في الترعة، وجرى انتشال جثتين لـ«كيرولس»، طبيب أسنان، وخطيبته «جنفر»، وتم رفع السيارة من الترعة الإبراهيمية.