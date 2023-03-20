رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة معالجة القوصية تمهيدا لافتتاحها

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برفقة عدد من مهندسي الدعم الفني بالشركة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالقوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 41 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل.

محطة المعالجة بالقوصية

كما تفقد رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له، موقع محطة المعالجة بالقوصية بكل مكوناتها، والتي تضم 12 حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية (برك الأكسدة)، جاء من بينها 2 حوض لا هوائي، وعدد 8 أحواض ترددي هوائي، وعدد 1 حوض انضاج نهائي، وعدد 1 حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة رفع المياه التي تم معالجتها والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 250 لترا في الثانية، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف، كما تفقد عدد من المحطات المياه والصرف الأخرى محطة المساعدة ومحطة مياه مير ومحطة صرف بني إدريس وذلك لمباشرة الأعمال والاطمئنان على سير العمل بها.

4 محطات رفع صرف صحي

وقال «الشرقاوي» إن المحطة بالقوصية تستوعب مياه الصرف الصحى من عدد 4 محطات رفع صرف صحي، وهي محطة رفع صرف صحي القوصية 1 بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي القوصية 2 (المساعدة) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 3.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بخط طرد قطر 300 مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحي مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.

وناقش أهم الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام محطة معالجة صرف صحي القوصية من الهيئة القومية ودخولها الخدمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من مثل هذه المشروعات الاستثمارية وتقديم النفع لــ500 ألف مستفيد بمركز القوصية والقرى التابعة لها.