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رئيس وزراء باكستان السابق: 100 قضية مرفوعة ضدي لمنعي من الترشح

كتب:

عمرو حسني
06:29 م | الإثنين 20 مارس 2023
عمران خان

عمران خان

قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، إن القضايا المرفوعة ضدي دوافعها سياسية، حضرت جلسات المحاكمات كلها ما عدا واحدة بسبب تهديد إرهابي، مبينا إنه إذا فاز في الانتخابات في باكستان سيحاسب من حاولوا اغتياله.

لم ارتكب أي جرم في قضية الهدايا

وأضاف رئيس وزراء باكستان السابق، لـ قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، إن قضية الهدايا المرفوعة ضده جاءت  لأنه يمثل تهديدا لأشخاص في الانتخابات، متابعا: «لم أطالب حزبي أبدا بالقيام بأعمال عنف واتهامي بالإرهاب مزحة ولا أحد يصدقها، كما أن هناك 100 قضية مرفوعة ضدي لمنعي من المشاركة بالانتخابات، وأنا لم أرتكب أي جرم في قضية الهدايا والمحكمة ستقوم بتبرئتي».

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