أماكن شوادر بيع الفوانيس بالمنصورة وأسعارها.. من 15 جنيها لـ 5 آلاف

يعد المصريون هم أول من استخدموا فانوس رمضان في العصر الفاطمي، إلا أنّ هناك العديد من القصص والروايات حول بداية استخدامه، وفي شوارع مدينة المنصورة تتراص شوادر بيع الفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها، إضافة إلى زينة رمضان، التي تشع بهجة بين المواطنين.

وتباينت أسعار فوانيس رمضان في محافظة الدقهلية، والتي تبدأ من 20 جنيها وحتى 5000 جنيه، وتختلف أنواع الفوانيس بين الصاج والخشبية والبلاستيكية والمصنوعة من القماش والهاند ميد، وغيرها من الفوانيس المستوردة والألعاب التي بها أغاني رمضان الشهيرة.

أماكن شوادر الفوانيس في المنصورة

- شارع قناة السويس بجوار سور مصنع الألبان يوجد شادران لبيع الفوانيس.

- نهاية شارع الجيش قبل محطة وقود الوطنية.

- منتصف شارع بور سعيد أمام مدرسة الشيخ جاد الحق ويوجد شادرين بيع فوانيس.

- شارع الجلاء وهو شارع تجاري يمتلئ بالباعة المتنقلين لبيع الفوانيس.

- حي الجامعة نهاية سور الجامعة أمام المدينة الجامعية وهو يعتبر أكبر الشوادر لبيع الفوانيس.

أسعار الفوانيس في المنصورة

تبدأ أسعار الفوانيس من 20 جنيها، وتصل في بعض القطع الكبيرة إلى 5000 جنيه، والفانوس الصاج يتراوح سعره بين 30 جنيه لأصغر فانوس، و5000 جنيه لأكبر فانوس يصل طوله إلى مترين.

الفوانيس الخشبية فهي الأقل سعرا فتتراوح بين 15 جنيها و500 جنيه بحسب حجم الفانوس.