تجار الفوانيس يستعدون لـ«رمضان» بالتخفيضات: الأسعار تبدأ من 30 جنيها

تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان من خلال بدء عرض أنواع الفوانيس والزينة التي تختلف أسعارها من منطقة لأخرى، إذ تقدم بعض المحال التجارية عروضًا مخفضة، ما يزيد من الإقبال على الشراء، وقد يزداد أكثر منتصف شهر شعبان الجاري.

زينة رمضان تبدأ من 10 جنيهات

وقال علاء عادل، سكرتير شعبة الخردوات في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار فوانيس رمضان الخشب والصاج والخيامية تبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، وفقًا للحجم والنوع والشكل الذي يريد المواطن شراءه، والزينة تبدأ من 10 جنيهات، ويبدأ المتر من 3 جنيهات، وقد يزداد الإقبال على الشراء منتصف شهر شعبان.

استعدادات المحال التجارية لاستقبال شهر رمضان

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة السيدة زينب قال تجار إن العديد من المحال التجارية عرضت منذ منتصف شهر رجب الماضي فوانيس وزينة رمضان.

وقال سيد منصور، أحد تجار الجملة، إن هناك الكثير من المحلات بدأت في عرض زينة وفوانيس رمضان، وتختلف الأسعار وفقا للخامة والنوع والكمية المطلوبة، ومن المتعارف عليه أن أسعار الزينة والفوانيس المعروضة في المناطق الشعبية أسعارها أقل من المعروض في المحلات التجارية الكبرى.

وأوضح «منصور»، أن الإقبال على الشراء بدأ منذ منتصف شهر رجب الماضي، ويزداد كل عدة أيام حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتعتبر الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل «بوجي» و «طمطم» و«فنانيس»، وغيرهم الأكثر مبيعًا كل عام خاصة للأطفال.

أسعار الفوانيس والزينة

وأضاف أحد تجار الجملة أنه ليس من الضروري للمواطن الذهاب والبحث عن الفوانيس والزينة في الأسواق، فهناك الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واليضائع تصل للمنزل، مشيرًا إلى أن بعض التجار يقدمون عروضًا أيضا حيث يبلغ سعر الستارة الليد الهلال والنجمة 199 جنيها بدلًا من 285 جنيها، وكلمة رمضان كريم ليد طول 60 سم أوبال 100 جنيه، وأشكال من الدلايات الخشب مقاس حوالى 45 سم ملصق عليها رمضان كريم 16 جنيهًا، بينما يصل سعر الفانوس الخشب إلى 20 جنيها، والبلاستك 15 جنيها، والفانوس المزخرف 190 جنيها.