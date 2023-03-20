دعاء للمريض قصير.. تعرف على الصيغة الأبرز

دعاء للمريض قصير، هو من الأدعية التي تهم العديد من المسلمين، خاصة إذا كان لهم أحد الأقرباء أو الأحباب مريض، أو إن كان العبد نفسه مريض، في هذه الحالات يزداد فيها ترديد العبد للأدعية التي من شأنها تخفيف المرض ورزق المريض الشفاء العاجل، وتوضح «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه الأدعية.

دعاء للمريض قصير

من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء للمريض قصير هي: «أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

دار الافتاء توضح دعاء للمريض قصير

وفي بعض المنشورات على صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ورد دعاء للمريض قصير، وهم:

- «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

وأيضا ضمن دعاء للمريض قصير، جاء الدعاء التالي: ««اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».