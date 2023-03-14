أفضل دعاء بالشفاء العاجل للمريض.. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية

يلجأ المريض وأهله دائما في وقت المرض إلى دعاء بالشفاء العاجل، حتى يزيل الله سبحانه وتعالى عنهم الألم ويشفي محبيهم، ويمكن أن يدعو المريض لنفسه بالشفاء أو يدعو آخرون له، وهذا أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الشخص في هذا الوقت.

دعاء بالشفاء العاجل للمريض

ومن دعاء بالشفاء العاجل التي يمكن أن يستعين بها الشخص المريض أو أهله وقت المرض «اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

وايضًا «اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه».

وهناك أيضًا «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين».

وهناك من يدعو بالقول «بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه».

كيفية الدعاء بالشفاء العاجل للمريض

ومن الأدعية بالشفاء العاجل للمريض أيضًا «اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين».

وأيضًا «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته».