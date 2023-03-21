مقتل شاب أثناء مروره بالصدفة بجوار مشاجرة في دمياط

شهدت قرية اللوزي التابعة لمركز كفر سعد، وقوع جريمة قتل لأحد أهالي القرية، سقط ضحيتها شاب يدعى يوسف السعيد أبو السعود، 27 عامًا، صاحب محل أجهزة تليفون محمول، وأبلغت شرطة النجدة اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء وراء مقتل شاب عشريني

وبدأت أحداث واقعة دمياط، اليوم، حدوث شجار بين عدد من أفراد القرية، مما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك، إلا أن أحدهم كان يحمل السلاح الأبيض هو وأصدقاؤه، حسب شهود العيان، أثناء تواجدهم بالشارع.

وقالت شيرين السعيد، شقيقة المجني عليه، لـ«الوطن»، إن والد أحد الشباب المشاركين بالمشاجرة استقل سيارته وهدد بقتل المارة ودهسهم بسيارته، مما أثار حفيظة المواطنين.

القدر أرسل «يوسف» أمام السيارة

وأثناء عودة «يوسف» بالصدفة إلى منزله بجوار المشاجرة، فوجئ بالسيارة تدهسه أمام الجميع، وحاول أهالي القرية منع الجاني إلا أنه قام بدهسه مرة أخرى في الشارع ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويسقط لحظتها جثة هامدة، بحسب شقيقته.

تشريح الجثمان

وجرى إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر سعد المركزي، وتُجري حالياً التحقيقات في جهات التحقيق، بعد حضور الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، كما انتقلت مباحث مركز كفر سعد إلى موقع الحادث وجار الفحص للكشف عن الأسباب حدوثه والتعرف على ملابسات ورفع تقرير شامل وتحريات مباحث حول الواقعة.

العقوبة المتوقعة

وأوصح المحامي محمد البهوار لـ«الوطن»، أن ما اقترفه المتهم من أفعال تشكل عدة جرائم مرتبطة ببعضها، لذا سيواجه الاتهام في جنايه القتل العمد المقترن بعدة جرائم أخرى، على رأسها الشروع في قتل آخرين، وقيادة مركبة بطريقة ينجم عنها الخطر، فضلا عن ممارسة أعمال البلطجة والترويع واستعراض القوة وبث الرعب في قلوب المواطنين.

وذكر المحامي، أن الدستور المصري شدد على حرمة جسد الإنسان، حيث نصت المادة 60 من الدستور على أن لجسد الانسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمه يعاقب عليها القانون، وأن قانون العقوبات المصري شدد على العقوبات في مثل تلك الجرائم التي قد تصل للإعدام شنقا، لتكون تلك العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي الآخرين.