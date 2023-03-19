حيثيات إعدام المتهمين في واقعة قتل الطفل يوسف «ضحية الآيفون» بالمحلة

أودعت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، أسباب حكمها في القضية رقم 7962 لسنة 2022 قسم أول المحلة المعروفة بقضية «ضحية الآيفون» والذي صدر فيها الحكم بإعدام المتهمين شنقا بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي رأى أن القتل في مثل ظروف هذه القضية من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا.

تهمة القتل العمد

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدى المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والأمارات الدالة على ذلك، حيث أضمر المتهمان نيتهما على قتل المجني عليه وأعد كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته ثم حددا دور كل منهما، فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة، بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين وبين الدفاع عن المجني عليه، كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين.

الضرر المعنوي

وبشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجني عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما، فقد قالت المحكمة في وصف ذلك: «إن المتهمين بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية، وأن الطعنة التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما، وهي لن تكون غير ذلك».

تفاصيل الواقعة

وكانت محكمة جنايات المحلة أسدلت الستار على قضية «ضحية الآيفون» الشهر الماضي، بقرارها إعدام المتهمين «محمود. م» و«علاء الدين م» بتهمة قتل الطفل يوسف مصطفى، ويبلغ من العمر 14 عاما، في شهر يونيو 2021، بسبب خلافات سابقة، وسرقة هاتفه المحمول، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قررت إعدام المتهمين.