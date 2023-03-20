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تأجيل محاكمة تاجر طيور بتهمة قتل شاب في البدرشين لـ18 أبريل

كتب:

بسمة عبدالستار
03:17 م | الإثنين 20 مارس 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة تاجر طيور لاتهامه بقتل أحد الأشخاص لسرقته في البدرشين، لـ18 أبريل.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، والمقيدة برقم 5017 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، أنّ المتهم «سعودي. خ، 33 عامًا، تاجر طيور»، قتل المجني عليه «رضا. س» عمدًا مع سبق الإصرار، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية لسرقته على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» وذخيرة مما تستعمل على ذات السلاح في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

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بقلم بسمة عبدالستار