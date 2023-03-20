الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في خفض التوتر بين فلسطين وإسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للمساهمة في خفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب ما أعلنت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

البيت الأبيض يدعو إلى التهدئة في فلسطين خلال شهر رمضان

وفي وقت سابق، من اليوم، دعا البيت الأبيض الرئيس الصيني، شين جي بينج، إلى دعم سيادة ووحدة أراضي الدول، وذلك عقب ساعات من زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل خلال شهر رمضان، موضحا أن تغيير النظام القضائي في تل أبيب يجب أن يمر بتوافق كبير.