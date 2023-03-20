الاتحاد الأوروبي يخصص 1.1 مليار يورو لتركيا وسوريا للتعافي من الزلزال

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من 100 مليون يورو لسوريا، وذلك لإعادة الإعمار والتعافي من أضرار الزلزال المدمر، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل.

مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لتركيا وسوريا

وقالت «أوروسولا»، خلال افتتاح مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة ضحايا الزلزال، إن المفوضية الأوروبية وحدها ستدعم تركيا بمليار يورو للتعافي من الزلزال، كما سيتم تخصيص الحزمة التالية بقيمة 108 ملايين يورو للدعم الإنساني وإعادة الإعمار الطارئ في سوريا، في إشارة إلى نية دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية بتقديم تبرعات منفصلة.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، 6 فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب في البلدين، إلى جانب حدوث أضرار مادية تجاوزت 105 مليارات دولار في تركيا.