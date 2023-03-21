نجوم الفن يهنئون منى زكي على مسلسل تحت الوصاية: الله عليكي

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة منى زكي بمسلسل «تحت الوصاية» بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، والذي شهد العديد من المواقف الدارمية التي تفاعل معها الجمهور ونجوم الفن وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي:

قالت كندة علوش لمنى زكي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «مبروك حبيبي ليكي ولكل فريق العمل عظمة كالعادة والحماس مليون».

وكتب أمير كرارة عبر إنستجرام: «مبروك مبروك إنها منى زكي»، وقالت غادة عبد الرازق: «مبروك يا حبيبي انتي فظيعة فظيعة حرام عليكي هنعيط»، وكتبت الفنان إنجي خطاب أيضا عبر إنستجرام: «الله عليكي برومو مبهر وقصة شكلها من واقع الحياة تدعم المرأة كنت متأكدة إنك هتعملي عظمة كبيرة كسري الدنيا».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.