عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر خالية من الغارمات لأول مرة بعد العفو الرئاسي

علق الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على خروج آخر الغارمين من السجون المصرية بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن الغارمات والغارمين، معتبرًا أن ذلك خبر سعيد جدًا ومباردة من الرئيس تؤكد أن مصر ستكون خالية من الغارمين والغارمات لأول مرة.

وأشار بسوني أن مصر نجحت بقرار الافراج عن الغارمين والغارمات أن تؤسس لفلسفة جديدة تؤكد خلالها للعالم أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة وعلى رأس ملفات العمل الوطني والتي حققت فيها إنجازات عظيمة بشهادة العالم أجمع.

إشارة بالغة الدلالة على الحس الإنساني للقيادة السياسية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن خروج الغارمات في عيد الأم لاستكمال فرحة أهاليهم وحضور شهر رمضان الكريم معهم، إشارة بالغة الدلالة على الحس الإنساني الذي تمتاز به القيادة السياسية في مصر وإلى أي مدى تشعر بالناس وتشعر بأهمية التوقيت في اتخاذ القرار.

بسيوني يشيد بالاهتمام بالمرأة

وأثنى بسيوني على فكرة اتخاذ القرار خلال هذا الظرف والاحتفالية الكبيرة التي تكرم فيها الدولة المرأة المصرية مشيدًا بالاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها وأن يكون هناك اهتمام خاص من الرئيس السيسي بها.