وزير التنمية المحلية: تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات على رأس أولوياتنا

افتتح المهندس صلاح شحاته، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، فعاليات الأسبوع 32 من الخطة التدريبية للمحليات، والتي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الحالي، و يتضمن الأسبوع 5 دورات، يستفيد منها 147 متدرب.

و يتضمن الأسبوع التدريبي الحالؤ دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف على تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان.

تفعيل وحدات حقوق الإنسان

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، وتهدف هذه الوحدات إلى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

وأوضح أن الدورة التدريبية ستركز على ملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030، واستراتيجية مكافحة الفساد، و غيرها من الموضوعات.

دورة ريادة الأعمال

و أشار إلى أن الأسبوع التدريبي الحالي يتضمن أيضا دورة ريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة التي يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة اعداد دراسات الجدوي القبلية وإعداد المخططات التنموية التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر بتكليف رئاسي، فيما تستمر دورة اساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني على التوالي.