عضو «حقوق الإنسان»: مصر خالية من الغارمين والغارمات لأول مرة

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن كل الغارمين والغارمات، أثلج الصدور، كونها مبادرة مهمة من رئيس الجمهورية لتكون مصر خالية من الغارمين والغارمات لأول مرة.

الحس الإنساني

وأوضح «بسيوني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على فضائية «القناة الأولى»، أن ترك الغارمات في عيد الأم مع أسرهم، دلالة على الحس الإنساني الذي تمتاز به القيادة السياسية في مصر حاليًا، متابعا: «مصر تؤكد أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة التي توليها اهتماما كيرا وعلى رأس أولياتها».

شهر رمضان المبارك

وأشار محمود بسيوني إلى أن مصر تهتم بالأسر المصرية، وأن يكون للنزلاء فرصة أخرى للحياة لاسيما في شهر رمضان المبارك، وما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجعلها أمام مشهد حقوقي بامتياز به اهتمام بالإنسان بشكل كبير.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن فلسفة الدولة مؤخرًا اعتمدت على بناء إنسان جديد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حتى لا يعود مرة أخرى إلى الجريمة، لاسيما وأنه يتم منحة فرصة في التعليم والرعاية الصحية.