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الغربية تبحث سبل الاستفادة من أصول «الري» لإقامة مشروعات تنموية عليها

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:38 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
اجتماع بحث تعظيم الاستفادة من أراضي الرى بالغربية

اجتماع بحث تعظيم الاستفادة من أراضي الرى بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أولى اجتماعته الخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري، بهدف تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ونجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، ومديرو إدارات الشؤون المالية والتخطيط بالديوان.

تشكيل لجنة فنية مشتركة 

ووجه محافظ الغربية بسرعة التواصل مع وزارة الري، لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة، والتي سيتم طرح قطع الأراضي على أساسها، إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية المالية لتذليل العقبات والمعوقات، وتيسير الإجراءات حتى يتسنى تفعيل كل بنود الاتفاق.

تعظيم الاستفادة من الأصول 

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين من خلال مشروعات وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

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