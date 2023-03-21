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قطع المياه عن عدة مناطق في الغربية وأسوان اليوم

كتب:

سلامة عامر
08:43 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وأسوان، قطع المياه وضعفها اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها؛ لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 700 مم بجوار مزلقان مرور سالم، وأيضًا للقيام بأعمال بلوحة كهرباء رافع محطة مدينة ناصر.

أماكن انقطاع المياه في محافظة الغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع وضعف المياه اليوم الثلاثاء، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 2 صباحا، بمناطق «سيجر - العجيزى - الحكمة - التجنيد - مجمع الكليات - مبني القناة السادسة - الامن المركزي - فيشا سليم - شوني - دفرة - كفر الشيخ سليم - صناديد - منشية جنزور».

وأشارت الشركة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن سبب انقطاع وضعف المياه بالمناطق المذكورة لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 700 مم بجوار مزلقان مرور سالم والمغذي لقري كفر مسعود وكفر خضر.

أماكن ومدة قطع المياه في أسوان

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع وضعف المياه اليوم عن محطة مدينة ناصر بدءًا من الساعة الثامنة صباح وحتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه، القيام بأعمال بلوحة كهرباء رافع محطة مدينة ناصر، مطالبة المواطنين في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.