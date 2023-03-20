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محافظ الغربية يشهد توزيع جوائز بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
10:51 م | الإثنين 20 مارس 2023
بطولة الشطرنج لذوي الهمم بالغربية 

بطولة الشطرنج لذوي الهمم بالغربية 

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم حفل ختام بطولة الجمهورية الأولى للشطرنج لذوي الهمم والتي نظمها مع الاتحاد المصري للشطرنج ومنطقة الغربية للشطرنج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، المحاسب محمد خلاف مدير منطقة الغربية، ممدوح النجار رئيس أول طنطا.

تكريم 10 فائزين 

وكرم محافظ الغربية العشرة الأوائل الفائزين في بطولة الشطرنج وهم (مصطفى يحي المهندس مركز عاشر، ضياء الدين محمد مركز تاسع، سليم محروس مركز ثامن، جلال حمدي مركز سابع، مصطفى أحمد عبد الغفار مركز سادس، محمد حلمي مركز خامس، محمد زبيب مركز رابع، محمد محمد علي مركز ثالث، محمد عصام إبراهيم مركز ثاني ومحمد علي رضوان المركز الأول)

مشاركة 13 محافظة 

ووجه محافظ الغربية الشكر للاتحاد وللمنطقة على نجاح أول بطولة لذوي الهمم بمشاركة 13 محافظة من محافظات الجمهورية، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، ودوام التوفيق في البطولات المقبلة.

تقديم كافة الدعم 

واستجاب المحافظ لطب رئيس الاتحاد بالبدء في تجهيز بطولة دولية على أرض الغربية مع تقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد والمنطقة من أجل تنظيم ونجاح هذه البطولة.

وعلى هامش البطولة تم تكريم المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج كأفضل رئيس فرع للاتحاد المصري للشطرنج في مصر 

قادرون باختلاف 

وأوضح محمد خلاف أن البطولة تعد الأولى من نوعها لذوي الهمم منذ تأسيس الاتحاد عام 1894 والتي أطلقت تحت شعار  قادرون باختلاف بمشاركة 55 لاعبا ولاعبة من أسوان حتي إسكندرية وأسفرت عن فوز 10 لاعبين وتكريمهم بالحصول على جائزة مالية وشهادة تقدير، كما حصل الثلاث لاعبين الأوائل على ميدالية بالإضافة إلى كأس البطولة والذي حصل عليه صاحب المركز الأول اللاعب محمد علي رضوان.

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