الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية
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أ ش أ
10:05 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة .
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من بلدة اليامون، غرب محافظة جنين، إلى الشمال من نابلس.
اعتقال 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة في نابلس
وأضافت المصادر، أنه جرى اعتقال فلسطيني من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.