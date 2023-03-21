الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة .

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من بلدة اليامون، غرب محافظة جنين، إلى الشمال من نابلس.

اعتقال 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة في نابلس

وأضافت المصادر، أنه جرى اعتقال فلسطيني من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.