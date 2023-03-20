الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 8 فلسطينيين بينهم أسير محرر من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّه جرى اعتقال 3 أشخاص من بلدة دير سامت" جنوب محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في مناطق مختلفة بالمحافظة.

اعتقال أسير محرر من مخيم الأمعرى

وأضافت المصادر، أنّه جرى اعتقال أسير محرر من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال شاب من قرية تياسير في محافظة طوباس شمال شرق الضفة، وشابين شقيقين من بلدة زيتا في محافظة طولكرم بشمال غرب الضفة.

وذكرت المصادر أنّه جرى اعتقال شخص من بلدة الدوحة غرب محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس.