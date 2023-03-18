استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني يدعى يزن عمر خصيب «23 عاما»، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة .

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، محاولة خصيب تنفيذ عملية طعن قرب مفرق بيتين، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها.

ومساء أمس الجمعة، دعا «الاتحاد الأوروبي»، إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في استشهاد طفل فلسطيني يدعى عمر عوادين، « 16 عاما»، برصاص قوة إسرائيلية في مدينة «جنين» شمالي الضفة الغربية المحتلة، مضيفا في تغريدة نشرها مكتبه بـ«القدس المحتلة» عبر «تويتر»، أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

اقتحام قوات الاحتلال «حي الطور» شرق «القدس المحتلة»

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، «حي الطور» شرق «القدس المحتلة»، كما اقتحمت حي «باب حطة»، وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال تزيين شوارع البلدة القديمة في «القدس المحتلة»، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، «خربة الحفيرة» بين قرية مركة وبلدة قباطية جنوب غرب «جنين»، وأطلقت اطلاق القنابل الضوئية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».