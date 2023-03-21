«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقديم لمنح المبادرة المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم لمنح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، لقضاء فصل دراسي أو عام أكاديمي بالجامعات اليابانية، لافتة إلى أن هذه المنح لطلاب العام الدراسي (2023/2024).

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج «عقول المستقبل»؛ للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعٍ ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

منح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

وأشار الوزير إلى أن الإعلان عن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملًا جميع أصول المستندات لإدارة البعثات.ولفت الإعلان إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 13 أبريل 2023 .

مدة الدراسة

وأوضحت الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة أن الدراسة تكون، لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى «بكالوريوس، ليسانس»، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات جميع النفقات الخاصة بالبرنامج «التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة».

وأضاف الإعلان أنه يشترط في المتقدمين للمنح ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في تاريخ بداية الإعلان، وألا يكون مقيداً في الفرقة الأولى أو الأخيرة ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصرية حكومية أو أهلية، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي من تاريخ التحاقه بالجامعة، وأن يكون حاصلًا على 3.2 GPA أو جيد جدًا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة، وأن يكون حاصلًا على 5.5 آيلتس في اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـIBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها الطالب وإحدى الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب التقدم لأى جامعة أخرى. يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأي نوع من أنواع الإيفاد.