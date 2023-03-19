وزير التعليم العالي: عبدالوهاب عبدالحافظ رئيسا لمجمع اللغة العربية

كلَّف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس جامعة عين شمس الأسبق، عضو مجمع اللغة العربية، بالقيام بعمل رئيس مجمع اللغة العربية، خلفًا للمغفور له الراحل الدكتور صلاح فضل؛ وذلك لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لتعيين رئيس جديد للمجمع، ابتداء من 16 مارس 2023م.

وحسب بيان مجمع اللغة العربية: جاء هذا التكليف- وفق ما ورد بخطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي-: «حرصًا على انتظام سير العمل واطراده في المجمع، واستمراره في أداء رسالته».

معلومات عن الدكتور عبد الوهاب عبدالحافظ

الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالحافظ: صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فسيادته ميكروبيولوجي زراعيّ.

حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة عين شمس عام 1959م، والماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية من الجامعة ذاتها عام 1962م، والدكتوراه في التخصص نفسه من الجامعة ذاتها عام 1966م.

تدرَّج في السلك الأكاديمي بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية جامعة عين شمس حتى عُيِّن أستاذًا عام 1977م، ووكيلًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس للدراسات العليا عام 1985م، وعميدًا للكلية ذاتها عام 1987م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس عام 1992م، ثم أستاذ متفرغًا عام 1997م.