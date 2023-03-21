خال طالبة سقطت من الطابق السادس في الدقهلية: خطوبتها كانت بعد يومين

جنازة مهيبة شهدتها قرية كوم الدربي، التابعة لمركز المدينة بمحافظة الدقهلية، أثناء تشييع جثمان الطالبة «ملك. ر. م »، التي سقطت من أعلى الطابق السادس أثناء تعليقها زينة رمضان على شرفة المنزل «بلكونة».

خال ملك: خطوبتها بعد يومين

«الوطن» تواصلت مع «محمد. ح»، خال الطالبة، الذي أكد أن «ملك كان مقري فاتحتها، وخطوبتها كانت ستتم خلال اليومين المقبلين، هي طالبة في المرحلة الثانوية الفنية، ووالدها متوفى، وأكبر أخواتها، ووالدتها تملك صالون تجميل (كوافير) في المنصورة، وملك كانت تريد أن تسير على خطى والدتها، وتعمل في مجال التجميل بعد أن تتخرج في مدرستها».

وأضاف خال الطالبة: «خرجت لتشتري زينة رمضان بالمنصورة لتزيين شرفة المنزل، استعدادا لشهر رمضان الكريم، لكن كانت الفاجعة عندما وقفت على حافة البلكونة واختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق السادس وارتطمت بالأرض».

وأوضح: «ذهبت معها إلى المستشفى، كانت ما زالت على قيد الحياة تحت الأجهزة، ما يقرب النصف الساعة، وبسبب نزيف المخ لفظت أنفاسها الأخيرة، لتنهار والدتها دون أن تنطق أي كلمة واحدة إلى وقتنا هذا».

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

من جانبه، كشفت تحريات أمن الدقهلية، بشأن مصرع الطالبة «ملك. ر. م»، 17 عاما، نتيجة سقوطها من الطابق السادس صباح اليوم الاثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هو اختلال توازنها أثناء وقوفها في شرفة المنزل «بلكونة»، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها.

وقد تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ بوقوع حادث سقوط فتاة من أعلى الطابق السادس أثناء تواجدها في منزلها بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث إصابتها ووفاتها.