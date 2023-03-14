سقوط طفل من الطابق الثالث أثناء تعليق «زينة رمضان» في طنطا

أصيب طفل بإصابات بالغة، عقب سقوطه من الطابق الثالث بسبب اختلال توازنه أثناء تعليق «زينة رمضان» بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

بلاغ بسقوط طفل من الطابق الثالث

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي، يفيد بورود بلاغ من جيران الطفل «عبد الرحمن. م»، 11 عاما، بسقوطه أثناء تعليق زينة رمضان.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل للمستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.