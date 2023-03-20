«زينة رمضان» تتسبب في مصرع طالبة بالمنصورة.. سقطت من الطابق السادس

كشفت تحريات أمن الدقهلية بشأن مصرع الطالبة «ملك. ر. م»، 17 عاما، نتيجة سقوطها من الطابق السادس صباح اليوم الاثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هو اختلال توازنها أثناء وقوفها في شرفة المنزل «بلكونة» ما أدى إلى سقوطها محدثا إصابتها ووفاتها.

«ملك» كانت تستعد لاستقبال شهر رمضان

وقال «هشام .م»، عم الفتاة، لـ«الوطن»، إن «ملك» طالبة في المرحلة الثانوية الفنية، تعيش مع والدتها وأخوتها ووالدها متوفى، وكانت تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، مضيفا «خرجت قبل وفاتها بيوم تشتري زينة رمضان عشان تعلقها على بلكونة المنزل لتعطي بهجة للمكان، وفي صباح الاثنين كانت تقف على حافة البلكونة بالطابق السادس لتعلق زينة رمضان، ولكن اختل توازنها وسقطت وأثناء نقلها بالإسعاف إلى مستشفى الطوارئ لفظت أنفاسها الأخيرة، ماتت في أيام مفترجة وهي بتعلق زينة رمضان».

فتاة ملقاة على الأرض

وأضاف محمد ياسر، أحد شهود عيان بالمنطقة، «سمعنا صوت ارتطام شيء بالأرض وكانت الفاجعة وجدنا فتاة ملقاة على الأرض غارقة في الدماء، ليتضح أنها سقطت من أعلى الطابق السادس من منزلها أثناء وقوفها ببلكونة منزلها، وأبلغنا الشرطة والإسعاف في الحال، وكان لسة فيها الروح لكن يشاء الله أن يأخذ أمانته».

بلاغ بمصرع فتاة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث سقوط فتاة من أعلى الطابق السادس أثناء تواجدها في منزلها بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث إصابة الشخص ووفاتها.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين سقوط فتاة من أعلى الطابق السادس من منزلها بالمنصورة، أدى إلى إصابة «ملك. ر. م»، 17 عاما، طالبة مقيمة بمدينة المنصورة، وتبين أنه أثناء وقوف الفتاة بشرفة المنزل «بلكونة» اختل توزانها وسقطت من أعلى الطابق السادس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.