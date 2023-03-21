«معلومات الوزراء»: الإفراج عن أكثر من 3 ملايين طن مستلزمات أعلاف في 5 أشهر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، في ظل ما تمر به دول العالم من أزمات بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت مواصلة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث جرى الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 60 مليون دولار، في الفترة من 10 مارس 2023 وحتى 16 مارس 2023.

وأشار إلى أنّ إجمالي ما تم الإفراج عنه 3.189 ملايين طن خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023، منها 2.287 مليون طن ذرة، 902 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.575 مليار دولار.