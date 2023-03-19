سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة ومنافذ وزارة الزراعة اليوم الأحد

سعر طبق وكرتونة البيض، أمر يهم الكثير من الأشخاص من الراغبين في تحضير البيض وتناوله بأشكال مختلفة مسلوق أو مقلي، أو للراغبين في استخدامه في تحضير الوجبات وأيضا الحلويات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، في المزرعة ومنافذ وزارة الزراعة، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة اليوم نحو 113 جنيها.

- وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها.

- وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان إلى نحو 105 جنيهات.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في المحال التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.