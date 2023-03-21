ندوات توعوية لطلاب جامعة سوهاج للمشاركة في مشروع محو الأمية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، عددا من الندوات التوعوية لطلاب كليتي التربية والحقوق، عن أهمية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية كشرط أساسي للتخرج، وذلك بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لتعليم الكبار بسوهاج، والدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد كلية التربية، والدكتور سمير أبو المجد مدير وحدة تعليم الكبار بكلية الحقوق، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وممثلي هيئة تعليم الكبار.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ضرورة مواصلة توعية الطلاب بمشكلة محو الأمية وتأثيرها السلبي على مسار التنمية، وأهمية تضافر وتكثيف الجهود للقضاء عليها تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتى يأتي على رأسها التحرر من الأمية، الأمر الذي يساهم فى تحقيق خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ندوات تثقيفية وتوعوية

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يستمر فى تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لتشجيع ودمج الطلاب فى المشروع القومي لمحو الأمية، وإعلان سوهاج خالية من الأمية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مشاركة الطلاب فى مواجهة تلك القضية يعد واجب وطني ومهمة قومية تنمي داخلهم قيم الولاء والانتماء وحب العمل التطوعي.

شرح آليات وطرق فتح فصول تعليم الكبار

ومن جانبه، قال محمد الدالي، أنه خلال الندوات تم عرض جهود جامعة سوهاج فى مجال محو الأمية والإنجازات التى حققتها فى السنوات الأخيرة، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، إلى جانب شرح آليات وطرق فتح فصول تعليم الكبار، وأساليب التدريس الحديثة والمناسبة لسهولة التعامل مع الأميين، إلى جانب توضيح الحوافز التشجيعية التى تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين فى محو الأمية.