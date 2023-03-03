انطلاق امتحانات محو الأمية لـ7122 دارسا بأسيوط الأحد المقبل

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق امتحانات محو الأمية دور أبريل 2023، بجميع المراكز والأحياء خلال الفترة من 5 وحتى 16 مارس الجاري، بإجمالي عدد متقدمين يبلغ 7122 دارسا، يؤدون الامتحان داخل 200 لجنة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

برامج محو الأمية

وأكد محافظ أسيوط على تضافر كافة الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية، مشيراً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقف عائقاً لعمليات التنمية المستدامة، وخاصه في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.

تعليم الكبار

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين للامتحانات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية الشريكة «تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والأوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر»، لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

امتحانات دورة إبريل

من جانبه، أوضح خالد عبد الحميد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، أن امتحانات دورة أبريل 2023 بالمراكز الإدارية والأحياء تبدأ في الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس، ومن 12 مارس إلى 16 مارس، حيث بلغ عدد المتقدمين في مركز منفلوط 679 دارسا يؤدون الامتحان في 12 لجنة أيام 5 و6 و7 مارس الجاري، وفي ديروط 350 متقدما في 9 لجان يؤدون الامتحان أيام 8 و9 مارس، وفي الفتح 490 متقدما يؤدون الامتحان في 10 لجان يوم 5 مارس.

وفي أبنوب تقدم 220 دارسا يؤدون الامتحان في 9 لجان يوم 6 مارس، وحي شرق بلغ عدد المتقدمين 170 دارسا في 5 لجان يوم 7 مارس، وحي غرب 148 متقدما في 5 لجان يوم 7 مارس، وفي أبوتيج 437 متقدما في 29 لجنة يومي 8 و9 مارس، بينما في ساحل سليم 410 متقدمين يؤدون الامتحان في 8 لجان يوم 5 مارس.

وفي صدفا 295 متقدما في 8 لجان يوم 6 مارس، أما في البداري بلغ عدد المتقدمين للامتحان 846 دارسا يؤدون الامتحان في 22 لجنة أيام 7 و8 و9 مارس، وفي الغنايم 318 متقدما في 12 لجنة يوم الأحد 12 مارس، وأبوتيج 1072 دارسا في 28 لجنة أيام 13 و14 و15 و16 مارس.

وفي مركز أسيوط 820 متقدما في 20 لجنة، أيام 12 و13 و14 و15 مارس، والقوصية 600 متقدم في 15 لجنة يوم 12 مارس، وفي أبنوب يؤدي 267 دارسا الامتحان في 8 لجان، يوم الخميس 16 مارس 2023.