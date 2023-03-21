قناة القاهرة الإخبارية: «البرهان» يدعو لتخطي الخلافات القبلية والحزبية في السودان

دعا الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، إلى حل الخلافات وعدم الانسياق وراء محاولات الشغب، لافتًا إلى ضرورة توقف الصراعات القبلية والعنصرية والحزبية في البلاد.

البرهان: لن نقبل بالمساس بالقوات المسلحة السودانية

وأضاف «البرهان»، في كلمة له نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» خلال زيارته شمال كردفان: «لن نقبل بالمساس بالقوات المسلحة السودانية، ولا ينبغي أن يكون هناك دور لها في السياسة، ويجب أن يتوقف العسكريون عن التدخل في العمل السياسي»، مُؤكدًا ضرورة تحقيق الاستقرار قبل إجراء الانتخابات.

وأشار رئيس مجلس السيادة في السودان، إلى أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة تُمثل كل الأطراف، وأن الكرة في ملعب السياسيين للاستماع للطرف الآخر، ويجب التوسع في الأفق لاستيعاب باقي القوى، مُؤكدًا موقفه الثابت من دعم الاستقرار في الأراضي السودانية.