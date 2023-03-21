مصدر يوضح حقيقة تصريحات «الطيب» عن «خلع المرأة لنفسها»: غير صحيحة

كشف مصدر بالأزهر الشريف حقيقة الخبر المتداول والمنسوب للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذي جاء فيه: «شيخ الأزهر: خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية».

مدى شرعية خلع المرأة لنفسها بالمحاكم

وقال مصدر بالأزهر الشريف في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المنشورات المتداولة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حول عدم شرعية خلع المرأة لنفسها في المحاكم، ليست صحيحة.

شيخ الأزهر

وتابع المصدر موضحا أن هذه التصريحات المنسوبة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخصوص عدم شرعية خلع المرأة لنفسها بالمحاكم، والهدف منها إثارة البلبلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها هذا النوع من المنشورات المزيفة.