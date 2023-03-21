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«الأزهر العالمي للفتوى»: رمضان موسم الطاعات ويجب استثماره والتنافس في العمل

كتب:

هاجر عمر
11:03 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
الشيخ السيد عرفه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

الشيخ السيد عرفه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إننا في استقبال رمضان المبارك، شهر الرحمات والغفران والعتق من النيران، شهر كله رحمة وبركة، لذا يجب الاستثمار فيه، خاصة أنه يتضمن التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهي التجارة التي لن تبور، فالله سبحانه وتعالى فضل الأيام بعضها على بعض، وكذلك الأشهر، مؤكدا أن رمضان له أفضلية على بقية الأشهر.  

رمضان موسم الطاعات 

وأضاف «عرفة»، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه توجد ليلة بشهر رمضان وهي «ليلة القدر»، هي أفضل من باقي الايام، فالله سبحانه وتعالى جعل موسما للطاعات والعبادات، لذا يجب استثماره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مشيرًا إلى أن رمضان أسماه رسول الله الكريم شهر «البركة»، لما يتضمنه من بركة بالأكل والشرب وبركة بالتجمعات العائلية، وتكاتف الأفراد مع بعضهم والإحسان.

صيام رمضان يغفر الذنوب 

واوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن شهر رمضان يغفر فيه الذنوب، مشيرًا إلى قول رسول الله صلى الله عليع وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

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