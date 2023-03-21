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«الأزهر» و«الأوقاف» يوضحان تفاصيل صلاة التراويح في رمضان 2023

كتب:

كريم عثمان
11:50 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
صلاة التراويح في رمضان 2023- تعبيرية

صلاة التراويح في رمضان 2023- تعبيرية

صلاة التراويح لشهر رمضان 2023 ينتظرها المسلمون ليؤدونها بحب شديد تضرعا لله سبحانه وتعالى وطمعا في ثواب أكبر خلال تلك الأيام المباركة، ورغم عدد ركعاتها الأكثر ووقتها الأطول مقارنة بسائر الصلوات اليومية، لكنها لها طابع خاص كونها ترتبط بالشهر الكريم، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» تفاصيل صلاة التراويح رمضان 2023، وفقا لما أعلنه الجامع الأزهر وزارة الأوقاف.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر رمضان 2023

وبخصوص صلاة التراويح في الجامع الأزهرخلال شهر رمضان 2023، تقرر أن تكون بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية بواقع 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر، بالإضافة إلى 30 درسا مع التراويح، فصلا عن صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر.

مدة صلاة التراويح في رمضان 2023

ولعل مدة صلاة التراويح في رمضان 2023، أمر يبحث عنه الكثيرون، وهو ما تحدث حوله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلًا: إن مدة التراويح سيون أمر مترك للاتفاق بين الإمام والمصليين، كما كان الوضع في فترة تفشي فيروس كورونا، حيث الاتفاق على قراءة جزء كامل في الصلاة فلا بأس، وإن كان غير ذلك فبها أيضًا، فالأمر برمته متروكل لرغبة الطرفين.

التراويح في رمضان 2023

وأوضح وزير الأوقاف خلال فعاليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، فيما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان 2023، أن صلاة ستكون بنصف حزب في مسجد الحسين، وهو ما يعادل ربعين من القرآن، أي كما يعادل نحو 4 صفحات، مؤكدًا أن الأمر سيكون في صلاة التهجد مماثلا لصلاة التراويح.

قراء صلاة التراويح رمضان 2023

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أسماء كبار القراء، لصلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان 2023، بينها مسجد الإمام الحسين.

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